"Газпром" считает, что победил в Стокгольмском арбитраже в споре против "Нафтогаза"

В компании допустили, что Порошенко, который объявил о победе "Нафтогаза", могли дезинформировать Российский газовый монополист "Газпром" считает, что решение Стокгольмского арбитража по спору компании с украинским "Нафтогазом" было принято в пользу России.

Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев. "В отличие от громких заявлений украинской стороны, а президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайней мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, основные положения контракта признаны действительными. Мы считаем, что иск "Газпрома" в основных положениях полностью удовлетворен", - заявил Медведев.

На прошлой неделе президент Украины называл решение арбитража "исторической победой". "Это что называется: плюй в глаза - все божья роса", - охарактеризовал позицию украинской стороны топ-менеджер "Газпрома". Напомним, ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" выиграла Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитражный суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов за 2012-2017 годы.