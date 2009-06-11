Сбывать уголь сегодня втрое сложнее, чем добывать его

Проблема со сбытом угля в Украине на сегодня в три раза сложнее, чем его добыча, заявил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ на брифинге в Донецке в четверг.

«Сегодня поиск рынка сбыта – это в два, или даже в три раза большая проблема, чем проблема добыть этот уголь», - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, на складах подведомственных Минуглепрому предприятий находится 2 млн. 300 тыс. тонн нереализованного угля. При этом В.ПОЛТАВЕЦ отметил, что с помощью 1,5 млрд. грн. вырученных от продажи этого угля можно было бы решить вопросы технического перевооружения шахт, ряд социальных проблем и пр.

«Сейчас, вы знаете, нас атакуют все шахты негосударственной формы собственности - почему мы не берем их уголь и т. д., а мы не можем этого сделать, потому что при нашей возможности поставлять 1 млн. 800 тыс. тонн мы можем реализовать только половину, а это только половину заработной платы, …остальное – опять нагрузка на бюджет», - сказал министр.