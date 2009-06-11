На шахте им. Скочинского инвестиции в технику безопасности были «нормальные»

На донецкой шахте им. Скочинского инвестиции, направляемые на обеспечение техники безопасности, были «нормальные», считает министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Донецке.

Министр констатировал, что на данной шахте последние 3 года процент от суммы, полученной за реализацию угля и направляемый на технику безопасности, «каждый год возрастал».

«Сегодня за 5 месяцев эта сумма составляет почти 2,4% от реализованного угля, которая использовалась на финансирование как раз вопросов техники безопасности», - сказал В.ПОЛТАВЕЦ. При этом он добавил: «Здесь я ничего не могу сказать, что что-то не выполняется. В общем, не вдаваясь в детали, то по этим процентам у них все нормально, я считаю».

Кроме того, министр объяснил, что шахта работала в нормальном режиме и без каких либо сверхнагрузок. «Шахта эта работает в две смены по добыче, здесь напряжения по плану добычи нет никакого», - отметил В.ПОЛТАВЕЦ, подчеркнув, что регламент работы в две смены как раз учитывает состояние горно-геологических условий и газовой обстановки в шахте.

«Поэтому сказать, что здесь какое-то напряжение или какая-то сверхнагрузка на очистной забой, я не могу сказать, - акцентировал министр, - Тут достаточно сказать, что одну тысячу тонн дает эта лава, а имеющийся 2-х метровый угольный пласт, если бы не регламентированные работы, мог давать как минимум 5 тыс. тонн в сутки».

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского на горизонте 1250 метров произошел выброс угля и газа. 36 горнякам удалось покинуть аварийный участок и подняться на поверхность. В результате под завалами угля оказались 13 шахтеров. Тела 10 горняков уже найдены, судьба троих остается неизвестной.