НКРЭ обнародовала проект порядка проведения аукционов

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) обнародовала проект постановления об утверждении Порядка проведения аукционов по доступу к трансграничным мощностям для экспорта электроэнергии.

Текст документа обнародован на веб-сайте комиссии в четверг вечером.

Согласно документу, организатором аукционов является системный оператор НЭК «Укрэнерго».

На продажу на аукционе выставляются услуги системного оператора по обеспечению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей мощностью, которая отвечает величине свободной пропускной способности на соответствующем сечении. Не подлежат продаже на аукционе уже используемая пропускная способность межгосударственных сетей, а также пропускная способность, которая резервируется для выполнения поставок по внешнеэкономическим контрактам, заключенным во исполнение межгосударственных соглашений и согласованным Минтопэнерго.

Для непосредственной организации аукционов создается аукционная комиссия в составе трех членов по принципу привлечения по одному представителю от НЭК «Укрэнерго», Минтопэнерго и НКРЭ. На аукционную комиссию возложены функции составления годового графика аукционов, прием заявок участников, а также определения начальной цены и шага аукциона. Контракт с победителем аукциона заключает представитель НЭК «Укрэнерго» только после принятия соответствующего решения аукционной комиссии.

Аукцион проводится каждый месяц при условии наличия свободной пропускной способности межгосударственных электрических сетей. Доступ к сечению предоставляется на календарный год либо на один месяц.

К участию в аукционах допускаются компании, обладающие лицензией на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу, заключившие внешнеэкономические контракты на экспорт электроэнергии и не имеющие просроченной задолженности перед «Энергорынком». Компании обязаны внести гарантийный взнос денежный взнос в размере 10% для годового аукциона и 30% для месячного аукциона от начальной цены лота.

Начальная цена услуги по доступу рассчитывается по формуле с учетом тарифа на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными сетями, корректирующего коэффициента устанавливаемого Минтопэнерго, а также срока предоставления услуг.

Информация о наличии свободной мощности и о проведении аукционов ежемесячно обнародуется на официальном веб-сайте НКРЭ.