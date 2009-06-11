Повышение тарифов на газ для населения пока не планируется

Министерство топлива и энергетики Украины на сегодняшний день не имеет планов повышения тарифов на газ для населения, заявляет министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Минтопэнерго Фент ДИ, об этом министр сказал, комментируя сегодняшнее заявление президента Виктора ЮЩЕНКО о необходимости повысить тарифы на газ для населения.

Как сообщалось, В.ЮЩЕНКО в ходе совещания по вопросам финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины» в четверг выразил мнение, что основной причиной критического состояния НАК является низкая платежная дисциплина всех потребителей газа внутри страны.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день оплата населения за потребленный газ составляет 95,4%, что меньше аналогичного показателя прошлого года – более 102%.

«Достаточно высокий (показатель), но не полный», - подчеркнул Президент.

При этом он отметил, что на совещании с главами обладминистраций в среду высказал свои замечания по этому вопросу.

«Вчера мы договорились о том, какую помощь «Нафтогазу» должна предоставить исполнительная власть на местах и органы местного самоуправления», - сказал Президент, подчеркнув, что в ближайшие дни необходимо провести работу, чтобы увеличить платежи за газ со стороны населения.

«Потребитель должен платить за потребленный газ. Там, где мы говорим о социальных категориях, эта категория должна быть полностью профинансирована за счет бюджета, остальные должны платить за потребленный газ», - сказал Президент.

Обращаясь к населению Украины, Президент заявил: «Уважаемые граждане, регулярная оплата вами потребленного газа - это работа на независимость Украины. Неплатежи ваши становятся неплатежами государства. И это влечет за собой снижение репутации страны, это значительно усложняет политику урегулирования тех вопросов, которые потом на государственном или правительственном уровнях возникают между Украиной и Россией. Это вопрос чести, это вопрос моральности, это вопрос дисциплины».