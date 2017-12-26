В украинских хранилищах осталось 15 миллиардов кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 17 по 24 декабря сократились на 2,4%, или на 369 миллионов кубометров, - до 14,989 миллиарда кубометров с 15,358 миллиарда кубометров.

Читайте такжеУкраина не будет оплачивать газ, поставленный на оккупированный Донбасс

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

В частности, по данным компании, 24 декабря из хранилищ было отобрано 53 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, 26 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) накопила в ПХГ 16,8 смиллиарда кубометров газа.