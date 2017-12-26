Кабмин продлил лицензирование экспорта антрацита на 2018 год

Правительство Украины решило продлить на 2018 год лицензирование экспорта антрацита по согласованию с Минэнергоугля. Соответствующее распоряжение №1018 от 20 декабря опубликовано в газете "Урядовый курьер".

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Решение было принято с целью обеспечения равновесия на внутреннем рынке, предупреждения неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских энергогенерирующих предприятий в полном объеме.

Согласно документу, речь идет об антраците в товарной подкатегории 2701 11 00 00 с предельным содержанием легких веществ не более 14%.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года Кабмин ввел лицензирование экспорта антрацита. Данное решение было принято с целью обеспечения равновесия на внутреннем рынке, предупреждения неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских энергогенерирующих предприятий в полном объеме.

16 февраля 2017 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины. В частности, правительству было поручено принять меры по диверсификации источников поставки угля в Украину и созданию резерва энергетического угля; обеспечить временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины угля каменной марки антрацит.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Также энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Поскольку показатели добычи не успевают расти вслед за ростом потребления газового угля, то возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.