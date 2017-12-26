ДТЭК Ахметова увеличил закупку угля у госшахт на 17%

Частный энергохолдинг ДТЭК за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил закупку угля у государственных шахт на 17,4% - до 668 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"ДТЭК Энерго" в январе-ноябре 2017 года увеличил закупку угля у государственных шахт Львовско-Волынского бассейна – до 668 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поставки выросли на 17,4%", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ноябре поставки угля шахт Львовско-Волынского бассейна на теплоэлектростанци ДТЭК по сравнению с ноябрем 2016 года выросли в три раза - до 73 тысяч тонн.

Ранее компания планировала покупать уголь у госшахт в объеме 50 тысяч тонн в месяц.

Как сообщал УНИАН, в результате военных действий на Донбассе и, как следствие, нехватки энергетического угля в стране в 2016 году компания "ДТЭК Энерго" импортировала уголь газовой группы из Польши, нарастила собственную добычу, а также начала выкупать весь доступный объем угля, который добывают государственные предприятия, в частности, "Первомайскуголь", "Красноармейскуголь", "Селидовуголь", "Львовуголь" и "Волыньуголь".

В начале июня 2017 года и. о. гендиректора компании "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил, что холдинг планирует в этом году покупать уголь газовой группы у государственных шахт в режиме 50 тысяч тонн в месяц. За 10 месяцев 2017 года компания закупила у госшахт 595 тысяч тонн угля.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская", шахтоуправление "Обуховская" и пять обогатительных фабрик.