Цена нефти поднялась выше 72 долл. за баррель

Стоимость барреля нефти в четверг 11 июня поднялась выше $72 за баррель, сообщает k2kapital..

Факторами роста стало повышение прогноза спроса на черное золота Международным энергетическим агентством и неплохие макроэкономические показатели, опубликованные в четверг.

По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $72,68 за баррель. Это самая высокая цена закрытия с 20 октября прошлого года. В ходе торгов цена на нефть поднималась до $73,23 за баррель.