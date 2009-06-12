Цена нефти поднялась выше 72 долл. за баррель
08:07, 12 июня 2009Энергетика
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Рост на NYMEX - 1,9%
Стоимость барреля нефти в четверг 11 июня поднялась выше $72 за баррель, сообщает k2kapital..
Факторами роста стало повышение прогноза спроса на черное золота Международным энергетическим агентством и неплохие макроэкономические показатели, опубликованные в четверг.
По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $72,68 за баррель. Это самая высокая цена закрытия с 20 октября прошлого года. В ходе торгов цена на нефть поднималась до $73,23 за баррель.
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