В "Нафтогазе" рассказали, какой будет цена будущих поставок газа от "Газпрома"
В холдинге сообщили, что цена будет приравнена к стоимости топлива на европейском рынке.
Цена будущих поставок природного газа, которые в 2018-2019 годах Украина должна будет закупать у российского газового монополиста «Газпрома», будет приравнена к стоимости газа на рынке Германии.
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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный коммерческий директор национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Будет на уровне немецкого рынка», - написал он, отвечая на вопрос о том, как будет рассчитываться цена российского газа для Украины.
Также Витренко отметил, что на сегодня доходы Украины, которые она получает за транзит российского газа в Европу, в 2-3 раза превышают те доходы, которые будет получать российская сторона, продавая газ «Нафтогазу».
«Газпром» платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 22 декабря «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл.
Также арбитраж снизил объем газа, который «Нафтогаз» в 2018-2019 годах будет обязан покупать у «Газпрома», с 52 до 5 млрд куб. м в год.