В Германии обсудят проект Nord Stream

Слушания по вопросу о выдаче разрешения на прохождение трубопровода "Северный поток" в районе исключительной экономической зоны Германии на Балтийском море состоятся 22-25 июня в немецком курортном городе Штральзунд, сообщил РИА Новости в четверг источник в федеральном ведомстве по судоходству и картографии (BHS).

По его словам, в обсуждении примут участие представители или уполномоченные компании Nordstream AG, официальный разрешительный орган ФРГ - федеральное ведомство по судоходству и картографии, горная инспекция Штральзунда, в зоне ответственности которой находится планируемый строительный объект, а также представители федеральных и местных административных органов. Помимо этого приглашены представители военных и международных структур, союзов или организаций, которые своевременно письменно направили свои возражения в отношении строительства и эксплуатации трубопровода в районе исключительной экономической зоны ФРГ на Балтийском море.

Собеседник агентства сказал, что свои соображения, согласно федеральному законодательству, могут высказать даже частные лица, если они своевременно надлежащим образом подали свои заявки и упомянутый проект каким-либо образом затрагивает их права. Поэтому, по его словам, для заслушивания всех имеющихся возражений зарезервированы "дополнительные дни" вплоть до 3 июля.

Источник не смог сказать, примет ли к этому времени разрешительное ведомство окончательное решение.

"Вопрос серьезный, особенно следует учесть возражения военных по поводу близости планируемого газопровода к району учебных стрельб в Поммерском заливе, что неизбежно сопряжено с риском возможных повреждений трубопровода. Бундесвер предлагает рассмотреть варианты более безопасной трассы для Nord Stream", - пояснил он.

Ранее заместитель официального представителя Минобороны Германии Кристиан Динст сообщил журналистам, что бундесвер еще в апреле высказал ряд сомнений по поводу намеченной трассы трубопровода, частично заходящей в два района проведения учебных маневров. Он отказался более подробно прокомментировать позицию министерства, подчеркнув, что "ответственным за выдачу разрешения на строительство и эксплуатацию Nord Stream является BSH".

"Северный поток" соединит балтийское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность газопровода составит около 1200 километров. Ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока" пропускной способностью 27,5 миллиардов кубометров газа в год намечен на 2011 год. Строительство второй нитки газопровода к 2012 году увеличит его пропускную способность до 55 миллиардов кубометров.

Как неоднократно заявляли представители Nord Stream AG, морской маршрут является оптимальным решением для строительства нового газопровода для транспортировки газа в Европу, исходя из результатов многолетнего комплексного анализа технических, экологических, экономических аспектов и факторов безопасности энергоснабжения Европы.