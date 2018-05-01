Стокгольмский арбитраж: победа "Нафтогаза" и оплеуха "Газпрому"

На прошлой неделе, 22 декабря, Стокгольмский арбитраж обнародовал окончательное решение в деле по взаимным искам национального энергохолдинга «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома» по контракту о закупках газа нашей страной.

Согласно заявлению «Нафтогаза», который первым сообщил о шведском вердикте, тем самым, выиграв у «Газпрома» битву в информационной войне, арбитраж удовлетворил все украинские требования. В частности, суд отклонил претензии «Газпрома» по принципу «бери или плати» на астрономическую сумму 56 млрд долларов, а также в десять раз снизил для «Нафтогаза» обязательные годовые объемы покупки газа у «Газпрома» в соответствии с фактической потребностью в импорте «голубого» топлива – с 52 млрд кубометров до 5 млрд кубометров в год. Кроме того, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа, который украинская компания покупала у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, с 485 долларов за тысячу кубометров (контрактная цена) до 352 долларов (рыночная цена на то время).

Контрактная цена в 485 долларов за тысячу кубометров была привязана к котировкам нефтепродуктов, тогда как рыночная - к стоимости газа на европейском рынке. «Благодаря пересмотру контрактной цены «Нафтогаз» сэкономил 1,8 млрд долларов на газе, который был куплен в 2014-2015 годах», - заявили в украинском национальном энергохолдинге.

Также арбитраж снизил цену на газ и для будущих закупок топлива у «Газпрома», привязав стоимость к показателям европейского хаба, чего и добивалась украинская сторона. «Цена будет снижена и на будущее. Она была приравнена к европейской цене. Это значит, что в будущем «Нафтогаз» может покупать газ дешевле, чем это было предусмотрено в контракте», - отметил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, докладывая о результатах арбитража президенту Петру Порошенко.

«Это решение в который раз доказывает, что цена, о которой так часто говорил господин Путин как о «корректной», «европейской» или «братской» - это неправда. Цена была завышена, контракт был нерыночный, он был подписан на кабальных условиях и трибунал подтвердил это», - добавил руководитель украинского энергохолдинга.

Как вишенка на рождественском торте – по решению арбитража, «Нафтогаз» не должен платить за газ, который «Газпром», выполняя команду руководства своей страны, поставляет на оккупированный Россией Донбасс. Напомним, по словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, сумма претензий российского газового монополиста за поставки российского газа на неконтролируемые Украиной территории Донбасса на сегодня составляет 1,3 млрд долларов.

Победившая сторона оценивает общий положительный эффект от решений Стокгольмского арбитража в 75 млрд долларов. А это - три четверти валового внутреннего продукта Украины!

Президент Петр Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража исторической победой Украины. Проигрыш, по его словам, мог привести к дефолту страны. «Все знали о кабальных условиях контракта со времени его заключения. По моему указанию правительства Яценюка, Гройсмана обеспечили блестящее выполнение, когда мы очень мало говорили, но очень много делали. Это привело к победе по всем пунктам «Нафтогаза» над «Газпромом». Я считаю, что это историческая победа. В случае, если бы был проигрыш, перед Украиной существовала прямая угроза дефолта», - сказал он.

По словам президента, Украина продемонстрировала, что умеет отстаивать национальную безопасность, государственные интересы, и теперь у нее будет более твердая позиция в переговорах с иностранными партнерами о будущем газотранспортной системы и «Нафтогаза».

В свою очередь, всегда многословный «Газпром» сделал свое заявление после длительной паузы - найдя в судебном решении хоть какую-то выгоду для себя. Так, в Москве заявили, что «Нафтогазу» придется заплатить долг за поставки газа в 2013-2014 годах - разницу между фактически оплаченной ценой и новой, определенной в Стокгольме. Это - свыше 2 млрд долларов, плюс пеня - за каждый день просрочки, начиная с 22 декабря (момента принятия решения Стокгольмским арбитражем) в размере 0,03% от суммы.

Понятное дело, что российский монополист своего проигрыша публично не признает. Но вся эта газовая история говорит о другом.

Сделка Путина и Тимошенко

Действующий «газовый» контракт был подписан «Нафтогазом» и «Газпромом» в январе 2009 года и имеет срок действия до 31 декабря 2019 года. Этот документ был итогом одной из газовых войн Кремля против нашей страны.

Москва долгое время отказывалась согласовывать цену газа для Украины, настаивая на 418 долларах за тысячу кубометров, а Украина хотела рыночные 210 долларов. В результате, 1 января 2009 года, по команде ненавидящего Украину Владимира Путина, «Газпром» прекратил поставки газа в нашу страну. «Удавка» затянулась на три недели.

Одновременно российский газовый монополист начал ограничивать объемы транзита европейским покупателям, что позволило обвинить замерзающий Киев в «воровстве» газа. Обеспокоенная Европа, не привыкшая к изощренным приемам гибридной войны Кремля против непокорных соседей, начала требовать возобновить транзит в полном объеме.

Так, в результате шантажа и выкручивания Украине рук, Путин, возглавлявший в то время правительство России, добился от своей украинской коллеги Юлии Тимошенко согласия на подписание нового десятилетнего газового контракта на поставки и транзит голубого топлива. Правда, цена газа для нас тогда подскочила до 485 (!) долларов, объем обязательной закупки – до 52 млрд кубометров ежегодно.

В апреле 2010 года между Украиной и Россией были подписаны так называемые Харьковские соглашения - в обмен на продление срока пребывания Черноморского флота РФ в украинском Крыму, наша страна получала скидку на газ в 100 долларов. Позже, в декабре 2013 года, по соглашению между Виктором Януковичем и Владимиром Путиным, за отказ Украины от евроинтеграции Киев получил еще одну «скидку» - цена газа в первом квартале 2014 года была снижена до 268,5 долларов за кубометр российского топлива. Но пришел 2014 год, власть в Украине сменилась, и Россия отказалась от «газовых» льгот для нас.

С апреля 2014 года, уже после воровства Россией украинского Крыма и месторождений на шельфе Черного и Азовского морей, «Газпром» начал выставлять Киеву цену в 485 долларов. «Нафтогаз» это не принял и продолжал платить по 268,5 доллара за тысячу кубов. А в ноябре 2015 года и вовсе отказался от закупки российского газа, перейдя на реверсные поставки.

Свой спор две компании перенесли в Стокгольмский арбитраж. Иски были поданы в июне 2014 года.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий НАК к «Газпрому» по контракту на закупку топлива составляла 30,3 млрд долларов, а со стороны «Газпрома» - 47,1 млрд долларов. Кроме того, «Нафтогаз» подал иск и относительно транзита газа, его претензии - 16 млрд долларов, «Газпрома» - около 7 миллионов долларов.

«Газпром», давай, до свидания!

В конце мая Стокгольмский арбитраж принял первое решение по контракту, отменив обязательство Украины ежегодно покупать 52 млрд кубометров газа или оплачивать его стоимость (принцип «бери или плати»), а также полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа. Действующий по принципу никогда не признавать свои поражения на украинском фронте «Газпром» заявил, что будет подавать апелляцию. И вот теперь объявлено окончательное решение по контрактным искам. Вердикт - полностью на стороне Украины.

Что касается уплаты 2 миллиардов долларов разницы в цене закупленного газа, то «Нафтогаз» заявил, что конечное сальдо расчетов между компаниями станет известно в феврале 2018 года, после вынесения арбитражем решения по контракту на транзит газа.

«Мы эту цифру (2 млрд долларов) не подтверждаем, - сказал Коболев. – Мы ждем транзитного трибунала. Он должен закончиться в феврале. В конце февраля мы будем знать полную цифру».

По его словам, если в деле по контракту на закупку газа Украина защищалась от России, то в деле по транзитному контракту Киев нападает. «В транзитном трибунале мы нападаем, мы требуем 16 млрд [долларов], «Газпром» ничего не требует. Только после транзитного трибунала можно говорить, какое конечное сальдо расчетов», - заявил глава «Нафтогаза».

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, победу «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже можно назвать абсолютной. «Мое мнение – это однозначная победа «Нафтогаза». Что касается муссированной «Газпромом» суммы в 2 миллиарда, то это - доплата за объемы газа в 2013-2014 годах. Причем арбитраж снизил контрактную цену с 485 долларов, запрошенных «Газпромом», до 352 долларов. И это снижение - системное и ретроспективное - до конца действия договора в 2019 году. Судьба 2 миллиардов долларов будет решена после вынесения решения по транзитному иску. По имеющимся у меня оценкам юристов, у «Нафтогаза» есть все шансы выиграть. В цифрах это - 2,5-6 миллиардов. Похоже, «Газпром» остался на бобах. Но точно знать об этом будем в феврале, когда арбитраж обнародует свое решение», - сказал Харченко.

Что касается решения Стокгольмского арбитража закупать пять миллиардов кубометров газа у «Газпрома», то, по словам эксперта, формально нас обязали это делать. «Но по цене европейского хаба, а это на сегодня - 220-230 долларов за тысячу кубометров. И главное - с правом на реэкспорт. Да и до конца контракта остался всего лишь год. Так что самый крупный рынок для себя – Украину – «Газпром» потерял навсегда», - подытожил эксперт.

И этому не стоит удивляться. Так бывает, когда коммерческая компания становится политическим инструментом давления.

Нана Черная