Транзитный долг "Газпрома" каждый день растет на $1-3 миллиона – "Нафтогаз"

Исковые требования национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» к российскому газовому монополисту компании «Газпром» в рамках дела по контракту на транзит газа, которое рассматривает Стокгольмский арбитраж, каждый день увеличиваются на 1-3 млн долл.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Проценты, которые каждый день насчитываются по нашим исковым требованиям в рамках Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, … составляют от 1 до 3 млн долл.», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны закупать газ по принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Также арбитраж снизил объем газа, который «Нафтогаз» в 2018-2019 годах будет обязан покупать у «Газпрома», с 52 до 5 млрд куб. м в год.

Согласно транзитному контракту, который был заключен в 2009 году, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» требует в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл. Публикация решения арбитража по контракту на транзит ожидается 28 февраля 2018 года.