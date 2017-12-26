В Украине может снова подорожать электроэнергия

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует на 26% поднять индикативную цену угля в структуре оптовой рыночной цены на электроэнергию в 2018 году, на основе которой рассчитываются тарифы для конечных потребителей.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора обосновании к проекту решения «Об утверждении прогнозной оптовой рыночной цены на 2018 год».

«Индикативная цена угля… составляет 83,08 долл. за тонну, что на 25,8%, или на 16,4 долл. за тонну выше индикативной цены угля, которая учитывалась при пересмотре прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на 2017 год», - сообщается в документе.

Также отмечается, что в ноябре на европейском рынке сложилась средняя цена угля на уровне 93 долл. за тонну, что на 11,9% больше того значения, от которого отталкивается комиссия для расчета ОРЦ на 2018 год.

Ссылаясь на данные Минэнергоугля, НКРЭКУ прогнозирует в следующем году увеличение генерации электроэнергии, произведенной на ТЭС, на 9,6% - до 49,5 млрд кВт-ч.

Комментируя увеличение цены угля, глава «Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг» Андрей Герус, заявил, что это позволит энергокомпаниям, в том числе ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработать 13,5 млрд грн.

«Теперь уголь хотят учитывать по цене на 20 долл. за тонну больше, то есть еще плюс 500 млн долл. (13,5 млрд грн) в 2018 году», - написал Герус на своей странице Facebook.

Герус также считает, что рост стоимости угля приведет к увеличению цен на электроэнергию для промышленности на 10-15%.

Как сообщал УНИАН, с апреля 2016 года цена угля в структуре тарифов на электроэнергию, которую производит тепловая генерация определяется по скандальной формуле «Роттердам+».

В середине февраля этого года Герус заявил, что тепловая генерация дополнительно заработала более 10 млрд грн благодаря использованию этой формулы.

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена в апреле 2016 года. Согласно формуле, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн. На сегодня в отношении этой формулы ведется расследование детективами НАБУ.