Объявлен конкурс на новых членов Нацкомиссии по тарифам

Конкурсная комиссия, которая отвечает за отбор новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объявила конкурс по выбору новых членов регулятора. Об этом говорится в сообщении Конкурсной комиссии, опубликованном на сайте парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса.

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Согласно сообщению, конкурс был объявлен на 5 вакантных должностей членов Нацкомиссии. Документы от конкурсантов будут приниматься с 29 декабря 2017 года по 12 февраля 2018 года.

По информации парламентского комитета, также сегодня Конкурсная комиссия утвердила «Порядок и правила проведения открытого конкурсного отбора». Согласно документу, конкурсанты будут отбираться по рейтинговой оценке, которая будет сформирована по результатам собеседования и тестирования.

Как сообщал УНИАН, начиная с 13 ноября 2017 года на заседаниях НКРЭКУ нет кворума (4 человека), поэтому комиссия не может принимать решения. Последнее заседание до прекращения полномочий двух членов НКРЭКУ (24 ноября) также не состоялось. В результате отсутствия кворума НКРЭКУ не смогла принять более 150 важных решений для отрасли, например, об установлении тарифов для генерирующих компаний, оптовой рыночной цене на электроэнергию на 2018 год, о выдаче лицензий для новых компаний. 24 ноября глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, что с тех пор работа регулятора заблокирована.

Для назначения новых членов регулятора ранее была создана Конкурсная комиссия, которая уже начала свою работу. Ее состав был сформирован из членов, которых предложили президент, парламент и Кабмин.

До избрания новых членов регулятора, Верховная Рада временно наделила президента правом назначать новых членов Нацкомиссии. 26 декабря Петр Порошенко назначил двух комиссионеров.