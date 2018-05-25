Нафтогаз давно знает, как себя спасти…

«Нафтогаз» в последнее время все чаще солирует на арене как политической, так и экономической жизни Украины. Причем мнения по поводу дальнейшей судьбы компании звучат настораживающе. И если премьер пытается успокоить, мол, все идет нормально и безвыходных ситуаций не бывает, то Президент настоятельно требует исправить, по его мнению, критическое состояние дел.

Ждем, когда "ляжет" Нафтогаз?..

На вчерашнем заседании по ситуации с НАК, проходившем в офисе "Нафтогаза", Виктор Ющенко определил срок для разработки плана действий по спасению компании – 10 дней. «Критические платежи, которые осуществляются, долго продолжаться не могут. Они либо породят пирамиду, когда "ляжет" «Нафтогаз», либо приведет к краху финансовой системы», – сказал Президент, в очередной раз, акцентируя необходимость пересмотра газовых договоренностей и нынешнюю «прозрачность» схемы уплаты газовых поставок, а также положение дел с неплатежами потребителей газа.

Он предложил несколько вариантов выхода из положения банкротства - НАК, которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит. «Налоговая нагрузка на убыточную компанию составляет 37%. Такая обдираловка невозможна», - подчеркнул Президент. Он вспомнил и о возможных штрафных санкциях «Газпрома» к «Нафтогазу» за недобор газа в первом полугодии и оценил «лихо» в 40 млрд. грн. И хотя российский премьер Владимир Путин публично пообещал не взимать штрафных санкций за недобор, едва ли надо «будить спящую собаку», которая лаять и так отказывалась…

Нафтогаз назвал спасительную "10"

Но «Нафтогаз» в этой ситуации повел себя достойно, заявив, что не собирается сдаваться, и предложил свои варианты оздоровления, правда, их он уже не раз озвучивал.

Так, первый заместитель председателя правления «Нафтогаза» Игорь Диденко в своем выступлении на совещании отметил, что в первую очередь для спасения ситуации необходимо урегулировать на государственном уровне формирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«В действительности, конструкция сотрудничества центрального бюджета и местных бюджетов является одним из самых сложных экономических предметов нашей жизни», – считает он.

По его мнению, для стабилизации финансового состояния компании необходимо внести изменения в закон о налогообложении прибыли предприятий относительно исключения из состава валового дохода при определении обязательств по уплате налога на прибыль сумм авансовых платежей за услуги по транзиту газа, полученных НАК с целью проведения расчетов за импортированный газ для закачки в подземные хранилища. Это снизит дополнительную налоговую нагрузку на компанию порядка на 6 млрд. грн.

Вместе с тем, И.Диденко считает, что необходимо списать НАК и ее дочерним компаниям пеню и штрафные санкции путем внесения соответствующих изменений в законодательство. Уменьшение этих расходов приведет к дополнительной экономии средств на уровне 300-400 млн. грн.

Кроме того, компания подчеркивает необходимость предоставления ей и ее дочерним компаниям рассрочку обязательств по уплате налогов на 5 лет с возможностью перенесения сроков. Экономический эффект от реализации этого шага НАК оценивает в 1 млрд. грн.

«Нафтогаз» также предлагает правительству рассмотреть вопрос предоставления государственных гарантий в размере, достаточном для проведения расчетов за импортированный природный газ, который будет закачиваться в ПХГ в последующий период. Речь идет ориентировочно о 15 млрд. грн.

Еще один пункт программы оздоровления - увеличение и наполнение уставного фонда НАК на сумму 18,6 млрд. грн. с последующим ростом для погашения кредитных обязательств перед украинскими банками.

По мнению компании, также нужно установить нулевую ставку НДС при импорте на таможенную территорию Украины природного газа с одновременным жестким контролем относительно возможных злоупотреблений с НДС.

Поскольку уже начался бюджетный процесс 2010 года, компания предлагает со следующего года установить нулевые ставки рентной платы на добычу газа и газового конденсата, а также транзит газа, что позволит обеспечить надлежащее инвестирование в добычу углеводородов на территории Украины и реконструкцию отечественной ГТС. По расчетам компании, этот шаг даст возможность экономить около 4 млрд. кубометров газа в год.

На правительственном уровне, компания надеется, будут установлены экономически обоснованные тарифы на газ для населения с учетом включения в полном объеме инвестиционной составляющей для наращивания собственной добычи газа. Такой шаг позволит увеличить доходы компании на 3 млрд. грн. Также необходимо утвердить график поэтапного повышения цен на газ для предприятий теплокоммунэнерго до экономически обоснованного уровня.

А для увеличения платежной дисциплины компания предлагает утвердить механизм проведения предприятиями коммунальной теплоэнергетики расчетов за природный газ в полном объеме, в том числе за счет привлечения кредитных средств, а также перевести расчеты за газ исключительно через распределительные счета, открытые в «Ощадбанке»

«То есть, мы являемся свидетелями того, что много лет назад была внедрена модель энергорынка, в которой есть расщепление средств вне желаний плательщика, а в газовой сфере такого не происходит», – отметил И.Диденко, в очередной раз подчеркнув, что для решения вопроса оздоровления компании необходимо обеспечить законодательную поддержку все перечисленных инициатив. «В течение кварталов, месяцев и лет НАК «Нафтогаз Украины» подготовил и направил килограммы законопроектов, которые на сегодняшний день в силу тех или иных причин никакого продолжения не нашли», – сказал он.

Все отмеченный предложения, по словам И.Диденко, «Нафтогаз» намерен в заявленный Президентом срок направить правительству. И все же, в защиту родной компании он не удержался преминуть, что «Нафтогаз», несмотря на всю сложность ситуации, собственными силами обеспечил и обеспечивает надежное и бесперебойное функционирование отечественной ГТС и делает все необходимое для реализации брюссельской декларации. Правда, относительно последнего, то процесс замедлился из-за переноса по инициативе Еврокомиссии сроков начала работы рабочей группы технической координации?..

Кабмин тоже знает, как помочь Нафтогазу

А у Кабмина есть свои пути вывода НАК из критического положения. Правительство приняло решение об увеличении уставного фонда компании с 5,6 млрд. грн. до 24,2 млрд. грн. путем выпуска внутренних облигаций. Облигации будут переданы Ощадбанку и Укрэксимбанку в обмен на займы, которые компания получила от этих двух государственных банков.

По мнению аналитика Astrum Алексея Блинова, основной целью увеличения уставного фонда является повышение возможностей Нафтогаза привлекать дополнительные кредиты. Главным результатом станет ухудшение долгосрочного финансового положения Нафтогаза и Ощадбанка.

«Решение Юлии Тимошенко не повышать тарифы на газ для украинских бытовых потребителей является одним из ключевых положений ее предвыборной кампании. Таким образом, в условиях ограниченных финансовых возможностей украинских промышленных потребителей на фоне экономического кризиса дефицит Нафтогаза в 2009 г. будет финансироваться за счет государственного бюджета, а не роста цен на газ. При этом инфляционный эффект от этой эмиссии будет практически нулевым. Средства, эмитированные посредством выпуска облигаций, не попадут на потребительский рынок, а будут направлены за рубеж через выплаты российскому Газпрому. К тому же правительство отложило повышение цен на газ, что еще больше сдерживает инфляцию. В то же время эти средства не будут влиять и на валютный рынок, так как Национальный банк продает иностранную валюту Нафтогазу по «линии специального покупателя», считает эксперт.

По его мнению, после получения выплат за огромные займы Нафтогазу Ощадбанк вынужден будет продолжить практику обслуживания бюджетных эмиссий. По сути, и Нафтогаз, и Ощадбанк уже превратились во «внебюджетные фонды», и границы между государственным бюджетом и бюджетами этих госкомпаний сильно размылись.

И так, опасения по поводу банкротства украинского монополиста высказаны, варианты спасения тоже. Остается ждать твердых решений. Но самое абсурдное, зачем нужно было доводить ситуацию до такого критического состояния? Все инициативы неоднократно звучали, кстати, не только в этом году. Масса экспертов прогнозировали результаты «внимательного» отношения к НАК руководства страны. И все же дождались… А может это просто бюрократическая любовь, которую носят на сердце бывшие ленинцы, а сегодня – демократы, к совещаниям, круглым столам, коллегиям, и еще хорошо бы при участии общественности, которая вряд ли способна разобраться в таких «открытых» схемах…

Олег Вовчук (УНИАН)