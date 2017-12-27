В Украину прибыло третье судно с американским углем (фото)

В порту «Черноморск» 26 декабря приняли третье судно с 60 тыс. тонн угля из Соединенных Штатов Америки.

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Как сообщили УНИАН в диспетчерской порта, балкер SBI CARIOCA уже ошвартован у причала №1 первого терминала.

«Он доставил из Соединенных Штатов Америки коксующийся уголь марок Rocklick и Premium Eagle. Уже началась выгрузка», - сказали в диспетчерской.

По словам заместителя начальника первого терминала Николая Смищука, запланирована интенсивность обработки судна 15 тысяч тонн в сутки. При такой интенсивности общее время нахождения судна под обработкой прогнозируется в пределах четырех суток. Затем импортный уголь по железной дороге отправят на украинские электростанции.

Как известно, Украина испытывает дефицит энергетических углей марок А (антрацит) и Т (тощий) после начала конфликта на Донбассе. Угли этих марок используют семь из 14 ТЭС и некоторые крупные теплоэлектроцентрали.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября порт «Черноморск» принял второе судно с 75 тыс. тонн угля марки «Г» из США. Уголь направился на теплоэлектростанции ДТЭК для пополнения складских запасов. Благодаря резервам топлива станции смогут работать с повышенной нагрузкой, выдавая необходимую мощность в энергосистему Украины в отопительный сезон.