Сегодня вступает в силу контракт на поставки электроэнергии в Беларусь

Контракт о поставках украинской электроэнергии в Беларусь, подписанный 14 мая 2009 года между государственным концерном «Белэнерго» и компанией «Укринтерэнерго», вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ сегодня в Киеве во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Контракт подписан, цены согласованы и решение, которое приняли премьеры, что контракт начнет работать с сегодняшнего дня. Все вопросы сняты», - сказал С.СИДОРСКИЙ.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина заинтересована в осуществлении транзита электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях.

«Наше сотрудничество в энергетической сфере касается как освоения дополнительных мощностей в Украине по производству атомной электроэнергии, строительства дополнительных линий электропередач, так и поставки электроэнергии, именно атомной электроэнергии, в Беларусь и дальше», - сказала она.

Премьер Беларуси также отметил заинтересованность белорусской стороны в достижении договоренностей об осуществлении транзита украинской электроэнергии через территорию Беларуси.

«Мы посмотрим высказанные предложения в рамках нашей комиссии (межправительственной) и, безусловно, примем взвешенное решение, которое будет способствовать развитию наших торговых отношений», - добавил С.СИДОРСКИЙ.