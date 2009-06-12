Полтавец: запрет добычи угля на больших глубинах будет рассмотрен

Вопрос о запрете добычи угля в шахтах на больших глубинах на каждом угольном предприятии будет рассматриваться индивидуально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге в Донецке министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ.

Говоря о безопасности и целесообразности производства угля на больших глубинах, он сказал: «К каждой шахте мы будем подходить индивидуально, то есть не под одну гребенку, а индивидуально. Ведь у каждой шахты есть свои особенности, свои горно-геологические условия, есть разные породы и газодинамические явления».

В то же время В. ПОЛТАВЕЦ подчеркнул, что его мнение о запрете производства угля на опасных глубинах остается прежним. По словам министра, после проведения ликвидации аварии на шахте им. Скочинского и глубокого научного изучения этой проблемы, с подключением всех научных институтов Украины, будут сделаны соответствующие выводы.

«Еще раз повторяю: если вся технология, все, что было предусмотрено, соблюдалось на шахте им. Скочинского, - это одна сторона, если не соблюдалось - это другая сторона, - сказал В. ПОЛТАВЕЦ. - А если соблюдалось и мы допустили такой выброс... значит, будем тогда решать». Он подчеркнул, что производство на больших глубинах надо запрещать, если ученые не дадут гарантии, что при изменении технологии ведения добычи угля на таких глубинах опасность сохранится, то есть «после исследований получим отрицательный ответ».

Возвращаясь к шахте им. Скочинского, министр сообщил, что на этом предприятии «начал строиться горизонт 1250 м, но строительство этого горизонта я сейчас запретил и они работают на горизонте 1050 м». Он объяснил, что на данной шахте «даже при строительстве, при прохождении вниз выработок, встречались много выбросов уже при прохождении выработок». «Зачем нам туда лезть, если мы не способны даже на этих глубинах управлять процессами?» - акцентировал В. ПОЛТАВЕЦ.

Он подчеркнул, что на государственном уровне решение вопроса о безопасности работы горняков на больших глубинах «растягивать не намерены, это все будет рассмотрено в третьем квартале текущего года для того, чтобы сделать программу уже на 2010 год».

«Будем говорить и о техническом решении. Большей частью будет решаться вопрос с теми операциями, где работает под землей большое скопление людей и где мы пока сложно прогнозируем, там должно быть дистанционное управление механизмами, без присутствия человека», - заключил министр, добавив, что все запреты и предписания будут касаться всех угольных предприятий, несмотря на их форму собственности.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского на горизонте 1250 метров произошел выброс угля и газа. Под завалами угля оказались 13 шахтеров. Тела 11 горняков уже найдены, судьба двоих остается неизвестной.

Министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ 9 июня, находясь в Донецке на шахте им. Скочинского, допустил возможность запрета добычи угля на глубоких шахтах Украины. Он сказал, что комиссия выясняет, соблюдались ли на шахте требования нормативной документации относительно работ по добыче. При этом министр подчеркнул, что если нарушений технологической документации не было, это будет означать, что на глубинах 1200 м и больше ведение работ необходимо запретить.