Полтавец: система безопасности УТАС «недоработана»
Разработчикам еще нужны деньги
Министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ заявил, что система коллективной безопасности УТАС, внедряемая на шахтах Украины, разработчиками «недоработана».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на брифинге в Донецке, отвечая на вопрос, почему внедренная на шахте им. Скочинского данная система не предотвратила аварию.
«Немного в этой системе разработчики недоработали в той степени, что она только дает показания, но не управляет процессом, она не запрещает», - сказал министр.
По его словам, в этом году Госгорпромнадзору были выделены 70 млн. грн. «на приобретение этих УТАСов и внедрение их на четырех шахтах». Но пока с Госгорпромнадзором нужно договориться о внедрении данной системы безопасности только на трех шахтах, а оставшиеся деньги направить разработчикам на доработку этой системы, сказал В. ПОЛТАВЕЦ.
«Мы договоримся с Горгорпромнадзором, что сделаем пока на трех шахтах (внедрим систему УТАС – УНИАН), а будем ходатайствовать перед Кабинетом министров, чтобы средства для финансирования четвертой отдать разработчикам, чтобы эту систему довели до ума, чтобы она была управляемой, чтобы она управляла, а не только фиксировала, как статистик», - объяснил министр.
Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского на горизонте 1250 метров произошел выброс угля и газа. Под завалами угля оказались 13 шахтеров. Тела 11 горняков уже найдены, судьба двоих остается неизвестной.
Справка УНИАН. УТАС - система управления горными машинами и окружающей средой. УТАС - призвана выявлять на шахте наиболее опасные участки или обозначать состояние выработок, механизмов, предотвращать, сигнализировать диспетчеру и всем службам о возможной опасности.
Главные ее разработчики - Петровский завод угольного машиностроения и государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности. Система включает порядка 1600 датчиков и различное оборудование (репиторы, контролеры и т.д.), охватывает практически все наиболее важные направления, в числе которых - комплекс газовой защиты, вентиляторы главного проветривания, водоотливные установки, работа магистральных конвейеров и т.д. Кроме того, в системе еще более 30 типов датчиков температуры, давления, метана и т.д.