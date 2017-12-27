Правительство утвердило финплан "Укргидроэнерго" на 2018 год

Кабинет министров Украины утвердил с последующей доработкой финансовый план государственной компании - оператора ГЭС и ГАЭС - "Укргидроэнерго" на 2018 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. При этом детали принятого документа на заседании правительства озвучены не были.

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Как сообщили в пресс-службе "Укргидроэнерго", финпланом предусматривается получение предприятием чистой прибыли в 2018 году на уровне 2,694 миллиарда гривень, что на 61,3% больше прогнозируемого показателя на 2017 год.

Также отмечается, что поступление налогов и сборов в государственный и местные бюджеты Украины в соответствии с финпланом запланированы в сумме 1,884 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие 2017 года "Укргидроэнерго" увеличило чистую прибыль на 12% - до 1,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: на Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховской ГЭС, Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), Днестровской ГЭС и Днестровской ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.