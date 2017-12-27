Гройсман поручил за три месяца подготовить план развития угольного сектора

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, начиная с 1 января 2018 года, за три месяца подготовить и подать на рассмотрение Кабмина пошаговый план развития государственного угольного сектора. Такое поручение премьер озвучил в ходе заседания правительства.

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"Нам нужно наращивать добычу собственного угля в Украине. Это вопрос номер один. Нужно, чтобы в следующем году, начиная с января месяца… Я не буду давать вам время, через три месяца должен быть четкий и понятный результат для отрасли, для шахтеров и для правительства, я имею в виду предложения и пошаговый план", - сказал он, добавив, что такой план развития должен быть разработан для каждой государственной шахты.

Отвечая на поручение Гройсмана, министр энергетики ответил, что поставленная задача "будет выполнена" и попросил премьер-министра поддержать инициативу Минэнергогуля и Минфина по выделению государственным угольным шахтам на 2018 год 1 миллиард гривень государственных гарантий. По словам Насалика, выделение этой гарантии в будущем позволит вывести госшахты на безубыточный уровень.

Как сообщал УНИАН, еще в начале октября 2017 года Гройсман потребовал от Минэнергоугля завершить формирование Стратегии развития угледобывающей отрасли, которая должна была предусматривать увеличение добычи угля на госшахтах.

20 октября на заседании правительства она была одобрена Кабмином. Вместе с тем, Минэнергоугля до сих пор не опубликовало детали этого документа, план развития каждой шахты, целевые показатели по наращиванию добычи и сокращению убытков шахт и пути достижения поставленных целей.