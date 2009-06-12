Украина и Беларусь планируют заняться нефтью

Украина и Беларусь обсуждают возможности сотрудничества в сфере транспортировки и переработки нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после завершения переговоров с премьер-министром Беларуси Сергеем СИДОРСКИМ в Киеве в пятницу.

«Мы имеем сегодня все возможности сотрудничать в системе нефтепереработки. Украина может быть транспортной страной, которая поставит необходимый объем нефти для Беларуси», - сказала она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, такое сотрудничество позволит белорусским нефтеперерабатывающим заводам увеличить объем производства нефтепродуктов как для Украины, так и для других стран.

Как сообщал УНИАН, выводы технико-экономического обоснования проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск подтверждают техническую возможность, экономическую целесообразность и конкурентную возможность проекта, а также наличие необходимых ресурсов каспийской нефти, достаточных для рентабельного функционирования коридора при разветвлении его в г. Броды по трем направлениям: на Польшу, на Словакию, Чехию, Австрию и на Беларусь и Балтийские страны.