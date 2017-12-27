Кабмин утвердил финплан "Энергоатома" на следующий год

Кабинет министров Украины утвердил с последующей доработкой финансовый план Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на 2018 год, в котором предусмотрены расходы на поддержание безопасности работы энергоблоков АЭС на уровне 3,5 миллиарда гривень. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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"В новом финансовом плане заложено на 1 миллиард гривень больше налогов, чем в 2017 году, и это при том, что мы более 3,5 миллиарда гривень вкладываем в безопасность функционирования блоков и полностью за счет "Энергоатома" финансируем строительство Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива", - прокомментировал финплан компании министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября "Энергоатом" в зоне отчуждения начал строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Это хранилище будет вмещать отработавшее топливо с трех украинских АЭС (Ривненской, Хмельникой и Южно-Украинской). Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.