Правительство утвердило финплан "Центрэнерго" на 2018 год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственной крупной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на 2018 год, который предусматривает чистую прибыль компании за отчетный период в размере 177,494 миллиона гривень, что на 53% больше запланированного показателя на 2017 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИУ) со ссылкой на слова и.о. главы ведомства Виталия Трубарова, финпланом предусматривается увеличение чистого дохода компании в 2018 году до 16,6 миллиарда гривень, что на 22% больше запланированного на 2017 год.

Также предусматривается увеличение себестоимости реализованной продукции до 15,7 миллиарда гривень, или на 21% больше запланированного на 2017 год, в основном за счет роста расходов на топливо. Увеличение административных расходов предусмотрено на 25,129 миллиона гривень, или на 8%, в первую очередь за счет увеличения расходов на оплату труда. Увеличение прочих операционных расходов - на 163,4 миллиона гривень, или на 102%, прежде всего за счет роста расходов на создание резерва сомнительных долгов на 126,55 миллиона гривень (резерв на задолженность за электроэнергию от ГП "Энергорынок").

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2017 года "Центрэнерго" по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличило чистую прибыль в 3 раза – до 2,019 миллиарда гривень с 686,4 миллиона гривень.

Компания также упоминается в расследовании НАБУ, в рамках которого подозреваются глава и члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которые, действуя в интересах генерирующих компаний, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам плюс").

Еще в середине февраля 2017 года эксперт в сфере энергетики Андрей Герус заявлял, что тепловая генерация дополнительно заработала более 10 миллиардов гривень благодаря включению в тариф на электроэнергию стоимости угля по упомянутой формуле.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" – энергогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская область), Змиевской (Харьковская область) и Углегорской (Донецкая область) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.