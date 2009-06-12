На шахте им. Скочинского было повышенное содержание метана

В ходе расследования обстоятельств аварии 8 июня на донецкой шахте имени Скочинского обнаружено повышение показателей содержания метана накануне выбросов угольно-пылевой смеси.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре Госгорпромнадзора Украины.

Как говорится в сообщении, шахта оборудована аппаратными комплексами УТАС (унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами) и КАГИ (Комплекс аэрогазовый информационный), которые контролируют газовое состояние в горных выработках.

Как показало расследование, комплекс приборов КАГИ до 19.30 7 июня регистрировал содержание метана в воздухе лавы на уровне 0,3%, а после 19.30 – на уровне 0,05%. При этом никто из инженерно-технических работников шахты не обратил внимание на то, что эти показания не отвечают общему газовому фону, который характеризуется уровнем содержания метана в воздухе в 0,1-0,2%. Между тем такие значительные и внезапные отклонения от естественного содержания метана, зафиксированные приборами, могли свидетельствовать о возможности выбросов.

В то же время анализ записей показателей системы УТАС засвидетельствовал интенсивный рост 7 июня содержания метана в воздухе лавы до 1,4% (при том, что предельная допустимая концентрация метана составляет 1,3%). При этом, начиная с 13.00 7 июня концентрация метана не уменьшалась ниже 1,2%, хотя никаких предпосылок технического характера (выемки угля или других работ, способных вызывать повышенное газовыделение) в то время в лаве не было.

Учитывая, что повышенное газовыделение является одним из предсказателей газодинамического явления, рост содержания метана в воздухе свидетельствовал о возможности аварии.

Однако персонал шахты не обратил никакого внимания на эту информацию комплекса УТАС и не принял меры для выяснения причин повышенного газовыделения. Работники также не проанализировали разницу в показаниях комплексов КАГИ и УТАС. Соответствующие инженерные решения приняты не было.

Как отметил заместитель главы Правительственной комиссии по расследованию причин аварии, первый заместитель председателя Госгорпромнадзора Анатолий ДЕНЬГИН, «инженерная работа – это не только обеспечение добычи угля и прохождения горных выработок. Это также умение обеспечить анализ поступающей информации и принятие соответствующих решений».

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского на горизонте 1250 метров произошли выбросы угля и газа. Под завалами угля оказались 13 шахтеров. Тела 11 горняков уже найдены, судьба двух остается неизвестной.