«Нафтогаз Украины» обсудил проекты модернизации ГТС Украины

Сегодня в центральном офисе НАК «Нафтогаз Украины» состоялась встреча с техническими экспертами Европейской Комиссии и международных финансовых организаций с целью определения приоритетных проектов Мастер-плана модернизации газотранзитной системы (ГТС) Украины и обсуждения механизма их финансирования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что от украинской стороны во встрече приняли участие руководство НАК «Нафтогаз Украины», технические руководители Дочерней компании «Укртрансгаз» и другие представители компании, представители секретариата президента Украины, Кабинета министров, МИД, Минтопэнерго; со стороны Еврокомиссии – руководитель Группы по вопросам энергетической и ядерной безопасности Генерального директората «Транспорт и энергетика» Фаузи БЕНСАРСА; от международных финансовых организаций – руководитель отдела по вопросам Восточной Европы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Константин СИНАДИНО, ведущий банкир Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Матео КОЛАНЖЕЛИ, аналитик по вопросам инфраструктуры и энергетики Всемирного банка (ВБ) Дмитрий ГЛАЗКОВ.

Во время встречи стороны обсудили отдельные проекты, которые содержатся в Мастер-плане модернизации газотранзитной системы Украины, презентованном в рамках совместной ЕС - Украина международной конференции по модернизации газотранзитной системы Украины 23 марта 2009 года.

По итогам обсуждения стороны договорились, что НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время предоставит ЕИБ, ЕБРР, МБ детальное технико-экономическое обоснование (ТЭО) каждого из проектов по модернизации ГТС Украины. Стороны также договорились о том, что после изучения ТЭО проектов они проведут следующую встречу экспертов в сентябре-октябре 2009 г.

Стороны также обсудили возможное привлечение представителей России к переговорному процессу, отметив ее важную роль, как страны-поставщика природного газа в Европу через ГТС Украины.

Представители НАК «Нафтогаз Украины» и Еврокомиссии выразили уверенность, что реализации проектов по модернизации ГТС Украины позволит и в дальнейшем обеспечивать надлежащий уровень энергетической безопасности всего европейского континента.

Справка УНИАН. Встреча с техническими экспертами Еврокомиссии и международных финансовых организаций была проведена во исполнение поручения Минтопэнерго Украины от 11.06.09 №12/5167 к письму МИД от 10.06.09 № 311/14-183-999 и по инициативе европейской стороны, а также во исполнение раздела «Следующие шаги» Совместного заявления, подписанного по итогам совместной ЕС - Украина международной конференции по модернизации газотранзитной системы Украины (23 марта 2009 года).