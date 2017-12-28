Китай заподозрили в нелегальной торговле нефтью с Северной Кореей - СМИ

Китайские корабли продают нефть танкерам КНДР в открытом море, несмотря на санкции ООН, сообщает Росбалт со ссылкой на южнокорейскую газету "Чосон Ильбо".

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Как утверждают в Сеуле, нелегальная торговля началась после того, как в сентябре Совет Безопасности ООН жестко ограничил импорт нефтепродуктов в Северную Корею.

По данным газеты, на снимках, сделанных из космоса, видно, как китайские суда переливают нефть на северокорейский танкер.

Как сообщал УНИАН, совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи. Санкции ограничат для КНДР импорт нефти, вернут всех ее работников из-за рубежа в течение года и могут существенно ограничить судоходство.

КНДР считает, что решение ООН об усилении санкций против Пхеньяна является актом войны.