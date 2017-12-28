В Кабмине отчитались о запасах угля на ТЭС

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 20 по 27 декабря текущего года увеличились на 0,7% – до 1,773 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы антрацитового угля увеличились на 6% - до 706 тысяч тонн с 664,9 тысячи тонн.

Запасы угля газовой марки сократились на 2,6% – до 1,067 миллиона тонн с 1,096 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Также энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Поскольку показатели добычи не успевают расти вслед за ростом потребления газового угля, то возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.