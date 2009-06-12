Задолженность предприятий ТКЭ за газ превысила 3,4 млрд. грн.

ДК «Газ Украины» выражает обеспокоенность значительной задолженностью перед компанией предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2008-2009 гг. (с 1 октября 2008 года), сообщили УНИАН в пресс-службе ДК «Газ Украины».

Согласно сообщению, по данным оперативного мониторинга, к 12 июня задолженность предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона, превышает 3,4 млрд. грн. (уровень оплаты – 60%).

Пресс-служба отмечает, что наибольшую задолженность за потребленный с 1 октября 2008 года природный газ имеют предприятия ТКЭ Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Одесской, Киевской, Черкасской областей, а также АР Крым (долги в каждом из регионов превышают 100 млн. грн.).

Кроме того, неудовлетворительной является также задолженность перед ДК «Газ Украины» предприятий ТКЭ Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Сумской, Херсонской, Ивано-Франковской, Волынской, Кировоградской, Тернопольской, Закарпатской обл., а также г. Севастополь.

Свыше 590 млн. грн. составляет задолженность перед ДК «Газ Украины» за потребленный в 2008-2009 гг. природный газ АЭК «Киевэнерго» (в т.ч. свыше 27 млн. грн. за 2008 год).

Наибольшими должниками за потребленный в период с 1 октября 2008 года природный газ (задолженность которых превышает 100 млн. грн.) являются коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы», «Донецкгорктеплосеть», «Донецктеплокоммунэнерго», Запорожский концерн «Городские тепловые сети», «Харьковские тепловые сети», «Крымтеплокоммунэнерго», ЗАО ТЭЦ-3 (г. Харьков), «Криворожтеплосеть», «Криворожская ТЭЦ».

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководителей местных органов власти и предприятий ТКЭ на необходимость срочно провести расчеты за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2008-09 гг. Промедление с проведением расчетов значительно осложняет расчеты НАК «Нафтогаз Украины» с поставщиком импортированного природного газа и подготовку к новому отопительному сезону 2009-2010 гг.