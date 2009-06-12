Соколовский считает маловероятным увеличение УФ «Нафтогаза»

Уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает маловероятным увеличение уставного фонда Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. путем выпуска облигаций с дальнейшим их выкупом Национальным банком Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

«Такое постановление Кабинета министров (об увеличении уставного фонда «Нафтогаза» - УНИАН) принято, но оно еще не вступило в действие, поскольку еще не прошло утверждение во всех ведомствах», - сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «речь идет об увеличении уставного капитала путем выпуска облигаций, которые должен был бы выкупить Национальный банк».

«Сразу скажу, что такая акция маловероятна», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 июня заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сообщил, что Кабинет министров одобрил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

Напомним, в настоящее время уставный фонд НАК составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.