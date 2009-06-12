Голубченко: «Киевэнерго» не отключит электричество

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО считает, что компания «Киевэнерго» сможет своевременно закупить мазут и не будет отключать потребителей от электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО сказал сегодня в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли отключать «Киевэнерго» дома киевлян от электроэнергии, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: «Вспомните, сколько раз нам угрожали. Есть все, и дальше будет также. Я думаю, она (компания «Киевэнерго» - УНИАН) закупит (мазут – УНИАН). Куда она денется. Он (руководитель «Киевэнерго» - УНИАН) – ответственный человек».

При этом А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что тарифы на электроэнергию устанавливает Национальная комиссия регулирования электроэнергетики.

«Она должна учитывать цену мазута и установить соответствующий тариф на электроэнергию, чтобы этот тариф возмещал стоимость мазута, который закупается, или газа. Если НКРЕ такую цену не устанавливает, тогда государство должно компенсировать разницу. Если государство компенсирует эту разницу, я думаю, вопрос закупки мазута не будет стоять», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также подчеркнул, что киевский бюджет компенсирует, со своей стороны, разницу в тарифах на производство тепла. При этом, по словам А.ГОЛУБЧЕНКО, мазут для производства тепловой энергии для потребителей столицы не использовался.

«Если будет мазут, который шел на производство тепла, мы, безусловно, перечислим и компенсируем. Но пока еще по балансу мазут на производство тепла не шел. Только на производство электроэнергии», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 июня АК «Киевэнерго» остановила работу одного из двух работающих блоков ТЭЦ-5 мощностью 250 Мвт из-за критической ситуации, которая сложилась с закупкой топочного мазута на теплоэлектроцентралях компании.

Согласно сообщению, по состоянию на 10 июня общий остаток мазута на ТЭЦ-5 составлял 13 тыс. 558 т. С учетом суточного расхода этого топлива в случае работы на существующем складе оборудования около 1 тыс. 500 т остаток мазута обеспечит работу ТЭЦ в течение 7 суток.

Ранее «Киевэнерго» объявило ряд торгов по отбору поставщиков топочного мазута марки М-100 суммарным объемом 350 тыс. тонн. В частности, 29-30 июня компания планирует провести пять тендеров, на которых определит поставщика мазута на период с августа по декабря с ежемесячным объемом поставок 70 тыс. тонн.