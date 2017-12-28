Нацкомиссия увеличила средние тарифы для ГЭС и ГАЭС "Энергоатома"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила средний тариф на отпуск электроэнергии, произведенной на ГЭС и ГАЭС, оператором которых является Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", на 48,1% и в 2 раза соответственно.

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Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

Согласно принятому решению, средний тариф для Александровской ГЭС на 2018 год составит 1,13 гривни за кВт-ч и для Ташлыкской ГАЭС – 2,95 гривни за кВт-ч.

Также Нацкомиссия впервые утвердила ставки на электроэнергию и ставки за рабочую мощность для гидроэлектростанций "Энергоатома", из которых и состоит средний тариф.

Этим решением регулятор утвердил инвестиционную программу для Александровской ГЭС на 2018 год в размере 14,5 миллиона гривень и для Ташлыкской ГАЭС – 217,8 миллиона гривень, в частности на завершение строительства третьего гидроагрегата станции будет выделено 210 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября НКРЭКУ увеличила средний тариф на отпуск электроэнергии для Ташлыкской ГАЭС и Александровской ГЭС, на период с 1 октября до конца 2017 года на 3% - до 137,2 копейки за 1 кВт-ч.

Справка УНИАН. Указанные станции входят в состав Южно-Украинского энергокомплекса, оператором которого является "Энергоатом". Весь комплекс состоит из Южно-Украинской АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровской ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкской ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).