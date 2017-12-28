Фонд энергоэффективности планируют запустить во второй половине 2018 года

Фонд энергоэффективности, целью которого является обеспечение стабильного финансирования проектов по тепломодернизации жилых домов, может заработать в Украине со второй половины 2018 года, сообщил в ходе пресс-конференции глава Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук.

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"Относительно Фонда энергоэффективности: в соответствии с информацией Министерства региональной политики, планируется его запуск со второй половины 2018 года", - сказал Савчук.

Он напомнил, что в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 2 миллиарда гривень на программы по энергоэффективности: 400 миллионов гривень на программу "теплых" кредитов, 1,6 миллиарда на Фонд энергоэффективности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования финансовых средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

На реализацию программы "тёплых" кредитов на 2017 год Кабинет министров заложил 400 миллионов гривень. Во второй половине года на данную программу было дополнительно направлено еще 300 миллионов гривень.

По оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы "теплых" кредитов составляет 1,9 миллиарда гривень.