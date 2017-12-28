Нацкомиссия увеличила тариф на электроэнергию от "Энергоатома" на 16%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тариф на отпуск электроэнергии, которую производят атомные электростанции Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", на 2018 год по сравнению с действующей ставкой на 16% - до 54,03 копейки за кВт-ч. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

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Также сообщается, что "Энергоатом" подавал свои расчеты тарифа на 2018 год, согласно которым ставка должна составлять 83,8 копейки за кВт-ч.

Этим решением Нацкомиссия увеличила тариф на отпуск тепловой энергии с АЭС на 14% - до 87,41 гривни за Гкал.

Согласно принятому решению, инвестиционная программа компании на следующий год утверждена в размере 10,280 миллиарда гривень, из которых 7,561 миллиарда гривень будет направлено на повышение безопасности работы энергоблоков АЭС, 944 миллиона гривень – на проекты нового строительства, 763,4 миллиона гривень – на продление срока эксплуатации энерблоков. На строительство Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива предназначено 252,9 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября НКРЭКУ снизила тариф на отпуск электроэнергии, которую производит "Энергоатом", на период ноябрь-декабрь 2017 года на 2,9% - до 46,61 копейки/кВт-ч с 48 копейки/кВт-ч.

Ранее регулятор представил и одобрил проект решения об увеличении на 14% тарифа "Энергоатома" на отпуск электроэнергии в 2018 году - до 54,7 копейки за кВт-ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.