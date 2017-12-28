Нацкомиссия по тарифам поможет Ахметову дополнительно заработать 10 миллиардов – эксперт

Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об увеличении среднегодового значения оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 год по сравнению с действующим значением на 14,4% позволит энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова получить дополнительные 10 млрд грн.

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Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

«А у господина Ахметова все хорошо. Согласно сегодняшнему решению его ДТЭК получит дополнительных более 10 млрд грн в 2018 году. Можно будет еще что-то скупить за полцены на приватизации, партию, область какую-то. Хорошо, что есть люди, реформы для которых приносят положительный эффект. Ради этого и закон быстро меняли», - написал он.

Также эксперт отметил, что это решение комиссии приведет к росту перекрестного субсидирования, при котором цены для населения искусственно занижены по сравнению с ценами для промышленных потребителей, для ликвидации которого придется повышать цены для населения в 2,5 раза.

«Итак, сначала росли тарифы для населения, чтобы уменьшить перекрестное субсидирование. Теперь растут для промышленности - увеличивают перекрестное субсидирование. Затем, чтобы ввести новый рынок, надо будет снова поднимать для населения, уже где-то на 150%. Маловероятно, чтобы была любовь к таким «реформам». Как видим, в основе всего не желание правильной модели рынка, а желание намолотить побольше денег», - отметил Герус.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год по сравнению с действующим значением на 14,4% - до 1,562 грн за МВт-ч (без НДС). На основе этой цены рассчитываются ставки тарифов для всех конечных потребителей, включая население Украины.

Согласно принятому решению, ОРЦ в первом квартале вырастет на 9,5% - до 1,495 грн/МВт-ч (без НДС), с 1 апреля 2018 года – еще на 6,1% до 1,587 грн/МВт-ч (без НДС). По информации регулятора, такое повышение связано со снижением доли самой дешевой, атомной генерации в балансе электроэнергии на 2018 год и увеличением производства электроэнергии на других станциях, в частности на ТЭС.

Для работы тепловой генерации, более 70% которой принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, в следующем году потребуется импортировать 4,2 млн тонн угля по ценам в диапазоне 90-110 долл. за тонну.