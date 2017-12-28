НКРЭКУ утвердила самый высокий рост тарифов в 2018 году для "Укргидроэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила с 1 января 2018 года увеличение среднего тарифа ЧАО "Укргидроэнерго" на 20%. Это самый значительный рост тарифов среди генерирующих компаний.

В частности, комиссия утвердила средний тариф для ГАЭС компании на 2018 год в размере 291,48 коп./кВт-ч, для ГЭС – 32,13 коп./кВт-ч.

Инвестиционная программа на 2018 год утверждена в размере 3 млрд 446 млн грн (для ГЭС в объеме 1,812 млрд грн, для ГАЭС – 1,634 млрд грн).

Как отметил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, утвержденный тариф позволит обеспечить модернизацию оборудования, реализовать запланированные инвестиционные проекты, а также увеличить заработную плату сотрудникам компании на 15%.

Напомним, 28 декабря 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), утвердила с 1 января 2018 года оптово рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на уровне 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС) с разбивкой по кварталам: І квартал – 1 495,46 грн за 1 МВт-час, II – IV кварталы – 1 586,69 грн за 1 МВт-час. Тариф Энергоатома вырос на 15%, тарифы для компаний альтернативной энергетики - на 16%, ТЭС - на 16% и ТЕЦ на 14%.

Индикативная цена угля, которая определена на основании средней рыночной цены на европейском рынке за период декабрь 2016 года – ноябрь 2017 года, составляет 90,05 долл/тонна, что ниже текущих котировок на международных рынках.