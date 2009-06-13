Нефть подешевела

Результаты пятницы

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 июня на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июле составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 70,92 (-0,87) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 72,04 (-0,64) долл./барр.

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