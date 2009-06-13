Королевская: российские компании захватывают украинский рынок угля

Народный депутат от БЮТ, председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что российские компании и корпорации занимаются целенаправленным захватом украинского рынка коксующегося угля.

Об этом она сказала в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 21 (749) 13 - 19 июня).

«Уверена, что сейчас российские компании и корпорации занимаются целенаправленным захватом нашего рынка, откровенно демпингуя. А отечественные коксохимики пошли у них на поводу. Но пройдет полгода-год - и рынок восстановится, а мы к тому времени уже потеряем подушку безопасности в виде рынка внутренней добычи коксующегося угля», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом она добавила: «Здесь уместен государственный протекционизм».

«Проблема намного глубже - это недостаточная урегулированность рынка. Наш комитет начал разработку законопроекта о лицензировании торговли углем, а также сертификации импортного угля на предмет его соответствия потребностям отечественных промышленных предприятий», - сообщила депутат.

По мнению Н.КОРЛЕВСКОЙ, такой государственный протекционизм вполне согласуется с требованиями Всемирной торговой организации.

«Вполне согласуется. Например, весь отечественный рынок коксующегося угля занимают россияне. А Россия не является членом ВТО. У нас есть договор о свободной торговле, предполагающий протекционистские меры в отношении различных групп товаров. И россияне периодически используют эту норму в отношении нашего металлопроката, сельхозпродукции», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, в начале июня Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики предложил ввести квотирование на импорт коксующихся углей.

«Считаем необходимым ввести квотирование на импорт коксующейся угольной продукции, потому что металлурги в связи с демпингом стран-импортеров отдают предпочтение закупки угля не украинского, а импортного», - отмечала тогда Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, таким образом создается профицит на рынке.

Министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ в апреле заявил о том, что Министерство экономики разработало проект постановления Кабмина о введении квотирования на импорт коксующихся углей. Министр не уточнил объемы квотирования, отметив только, что его планируется ввести до конца текущего года.

В.ПОЛТАВЕЦ также сообщил, что, по данным Госвнешинформа, с начала года в Украину было импортировано 1,235 млн. тонн коксующегося угля.