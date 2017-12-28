Нацкомиссия по тарифам увеличила цену электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила среднегодовое значение оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 год по сравнению с действующим значением на 14,4% - до 1,562 грн за МВт-ч (без НДС).

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Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

Согласно принятому решению, в первом квартале 2018 года значение ОРЦ составит 1,496 грн за МВт-ч (без НДС), а с 1 апреля 2018 года и до конца следующего года (три квартала) цена вырастет еще на 6,1% - до 1,587 грн за МВт-ч (без НДС).

По информации комиссии, на значение ОРЦ повлияло снижение доли атомной генерации в 2018 году и увеличение доли тепловой и других видов генерации. НКРЭКУ ссылается на данные Прогнозного баланса электроэнергии на 2018 год, которое ранее разработало Минэнергоугля. Согласно этому документу, в следующем году объем производства электроэнергии АЭС снизится по сравнению с ранее определенным объемом на 1,281 млрд кВт-ч, при этом увеличится объем генерации другими станциями: ГЭС и ГАЭС «Укргидроэнерго» - на 256 млн кВт-ч; ТЭС – на 3,679 млрд кВт-ч; ТЭЦ, когенерационными установками и блок-станциями – на 910 млн кВт-ч и станциями, использующими альтернативные источники энергии, – на 146 млн кВт-ч.

Также в презентационных материалах указывается, что объем импортированного угля в 2018 году составит 4,2 млн тонн, что отвечает 15,6% дефицита угля в Украине. По данным регулятора, индикативная цена угля, которая использовалась в расчетах, составляет 90,5 долл. за тонну, тогда как цена импорта угля из США и ЮАР составляет 110 и 100 долл. за тонну соответственно.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2017 года НКРЭКУ приняла решение увеличить ОРЦ на 1,8% - до 1,365 грн за МВт-ч (без НДС). По словам главы комиссии Дмитрия Вовка, это решение во многом связано с блокадой поставок угля из зоны АТО.

В середине ноября премьер-министр Владимир Гройсман призвал НКРЭКУ ускорить рассмотрение и утвердить значение ОРЦ и тарифы для крупнейших генерирующих компаний на 2018 год до истечения срока полномочий двух членов регулятора.