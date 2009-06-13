На шахте им. Скочинского продолжаются поиски двух горняков

В Донецке на шахте им. Скочинского, где 8 июня произошла авария, продолжаются поиски двух горняков.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке.

«В шахте продолжаются поисковые работы, лава уже проветривается общешахтной депрессией, горноспасатели дошли до тупика, почистили, уже выключили вентилятор местного проветривания и общешахтным проветриванием проветривается лава, - объяснили ситуацию горноспасатели. - Но нужно было не только воздух пустить, там угля еще много лежит, его надо откидывать и искать людей».

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского на горизонте 1250 метров произошел выброс угля и газа. 36 горнякам удалось покинуть аварийный участок и подняться на поверхность. В результате под завалами угля оказались 13 шахтеров.

Тела 11 горняков уже подняты на поверхность.