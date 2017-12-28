Порошенко об условиях возобновления покупки газа у России: если он будет дешевый, честный – пожалуйста

18:24, 28 декабря 2017
Энергетика
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По словам президента, за последние два года Украина стала энергонезависимой и может позволить себе выбирать, у кого покупать газ.

Порошенко назвал условия возобновления покупки российского газа / фото УНИАН

Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и не коррупционными. Как сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко, об этом он заявил, выступая во время рабочей поездки в Одесскую область.

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«Они (Россия – УНИАН) стучат – может, возьмете наш газ? Да нет - у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честный, не коррупционный - пожалуйста», - сказал Порошенко.

По словам президента, за последние два года Украина стала энергонезависимой и может позволить себе выбирать, у кого покупать газ.

Также он напомнил, что в прошлом Украина перед новым годом вела сложные переговоры с Россией, в ходе которых наша страна обвинялась в том, что «мы воруем газ, мы не можем обеспечить транзит».

«Почему мы пошли в суд (Стокгольмский арбитраж – УНИАН) только сейчас? А до этого все ругали этот контракт, но в суд никто не шел. Потому что на игле были. И только сейчас мы решительными действиями выиграли это, обеспечив нашу энергетическую независимость, обеспечив справедливую цену навсегда. Это важная победа», - сказал Порошенко, добавив, что согласно решению Стогкольмского арбитража, «Нафтогазу Украины» удалось снизить цену газа по сравнению с той, которая была прописана в контракте с «Газпромом», на 130 долл. за тыс. куб. м. 

«Представьте себе, в чьи карманы шли эти 130 долларов. И 45 млрд (долл. – УНИАН) средств согласно условию «бери или плати», которое было в этом контракте», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 31 мая этого года Стокгольмский арбитраж принял первое решение в рамках спора «Нафтогаза» и «Газпрома» по контракту на закупку газа. Арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость (принцип «бери или плати»), а также полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

22 декабря «Нафтогаз» получил окончательное решение арбитража, которым суд удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл.; снизил объем газа, который «Нафтогаз» в 2018-2019 годах будет обязан покупать у «Газпрома», с 52 до 5 млрд куб. м в год. Также «Нафтогаз» не должен платить за газ, который «Газпром» поставлял на оккупированный Донбасс. Порошенко назвал это решение исторической победой, которая спасла Украину от дефолта.

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Теги: #импорт газа#российский газ