Королевская: в ТЭК нужно создать государственный холдинг

14:37, 13 июня 2009
Энергетика
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И зачем нам Минтопэнерго и Минуглепром?

Народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ) считает существование двух идентичных министерств - Минтопэнерго и Минуглепрома нелогичным и выступает за создание государственного вертикально интегрированного холдинга.

Об этом она сказала в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 21 (749) 13 - 19 июня).

«Существование двух идентичных министерств нелогично в принципе. Создание государственного вертикально интегрированного холдинга повысит капитализацию нашего топливно-энергетического комплекса, привлечет в него стратегических инвесторов», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом она отметила: «Если быть точной, я выступаю за создание государственного вертикально интегрированного холдинга. Его аналог в частной структуре - «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК). Вдумайтесь, одно это предприятие производит почти столько же электроэнергии и добывает угля, сколько весь госсектор. И никаких тебе коррупционных скандалов, никаких разделов сфер влияния, которые начинает каждый топливный или энергетический министр, вступая на должность».

По ее мнению, «основанием для такого сотрудничества должен стать закон о государственно-частном партнерстве, проголосованный в первом чтении Верховной Радой. Сейчас он готов ко второму чтению. Это, по сути, концессия в ее европейском смысле. Давайте применять успешный опыт, а не изобретать велосипед».

Как сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «для начала необходимо создать единый госреестр частных и государственных угледобывающих компаний. Кстати, в нем должны быть заинтересованы также владельцы мет- и энергетических предприятий, поскольку на его основании они смогут четко видеть: что и какого качества покупают. А не так, как сейчас, когда им нет-нет да и подсунут малоликвидный товар, добытый на соседнем терриконе».

«Что же касается госхолдинга, то нам нужно для его создания отдельное соглашение между всеми политическими силами. Дабы они делегировали в этот холдинг своих энергетических гуру и прекратили политизировать вопросы реформирования энергорынка. Человек, который возглавит этот процесс, должен быть предельно аполитичным и руководствоваться в своих действиях исключительно государственной целесообразностью», - считает депутат.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ добавила, что «решение должно быть принято не на уровне личных контактов или политических симпатий. Это должна быть принципиально новая госпрограмма, максимально дистанцированная от политики».

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