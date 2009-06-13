На шахте им. Скочинского обнаружено тело 12-го горняка
15:11, 13 июня 2009Энергетика
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Спасательные работы продолжаются
В Донецке на шахте им. Скочинского горноспасатели обнаружили тело 12-го погибшего горняка.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, тело горняка обнаружили сегодня в 10.20.
Аварийно-спасательные работы на шахте продолжаются.
Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского на горизонте 1250 метров произошел выброс угля и газа. 36 горнякам удалось покинуть аварийный участок и подняться на поверхность. В результате под завалами угля оказались 13 шахтеров.
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