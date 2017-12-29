Нефть в последний рабочий день года дорожает

Цены на нефть умеренно растут на предпраздничных пятничных торгах за счёт снижения добычи и запасов сырья в США.

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Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,63 процента до $66,58 за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI к этому времени торговались у отметки $60,25 за баррель, на 0,69 процента выше предыдущего закрытия, пишет Рейтер.

Котировки североамериканского бенчмарка достигли максимального уровня с середины 2015 года при поддержке снижения добычи и запасов сырья в США.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), производство нефти в США на прошлой неделе сократилось до 9,754 миллиона баррелей в сутки с 9,789 неделей ранее. В то же время этот уровень по-прежнему превышает объём добычи в стране середины прошлого года почти на 16 процентов, и многие аналитики прогнозируют, что к концу 2018-го нефтедобыча в США пробьёт отметку 10 миллионов баррелей в сутки.

Как сообщило Минэнерго, запасы нефти в США также уменьшились за неделю к 22 декабря на 4,61 миллиона баррелей до 431,88 миллиона баррелей, тогда как аналитики предрекали снижение на 4,0 миллиона баррелей.

Что касается европейского маркерного сорта Brent, поддержкой ему стали хорошие данные из Китая, а также действующие договорённости нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящих в него государств об ограничении добычи сырья.

Китай, который уже сегодня является крупнейшим импортёром нефти, выдал первый пакет квот на импорт сырья 44 компаниям в объёме 121,32 миллиона тонн в 2018 году. Отраслевые эксперты в связи с этим говорят, что в следующем году закупки нефти Китаем установят очередной рекорд за счёт ввода новых мощностей переработки и увеличения объёма импорта независимыми НПЗ.