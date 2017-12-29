Почем будет свет: эксперт прогнозирует повышение цен на электроэнергию для населения
По словам эксперта, сейчас украинская энергетика очень зависима от цен на энергоносители (например, уголь) на мировом рынке, которые на сегодня также растут.
Повышение Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оптовой рыночной цены на электроэнергию на 14,4% на 2018 год приведет к росту цен на электроэнергию для конечных потребителей – как для промышленности, так и для населения.
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Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
«Повышение оптовой рыночной цены на электроэнергию скорее всего приведет к поднятию тарифов как для промышленности, так и для населения», - сказал он.
По словам Омельченко, сейчас украинская энергетика очень зависима от цен на энергоносители (например, уголь) на мировом рынке, которые на сегодня также растут.
«Цены на электроэнергию привязаны к стоимости других энергоносителей. Страна не находится на каком-то острове. Другого способа, кроме как и нам поднимать тарифы – нет. Чудес не бывает», - добавил он.
Также Омельченко считает, что если НКРЭКУ выберет другой путь и все увеличение будет переложено только на промышленность, то это усилит и без того непростую долговую ситуацию на рынке электроэнергии и приведет к снижению инвестиционной привлекательности наших предприятий. Он также добавил, что в конечном итоге проблемы с оплатой высоких тарифов могут лечь на плечи государственного бюджета.
Как сообщал УНИАН, 28 декабря НКРЭКУ увеличила среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на 14,4% - до 1,562 грн за МВт-ч (без НДС).
По данным регулятора, причинами для поднятия оптовой цены стало снижение доли атомной генерации в энергобалансе 2018 года и увеличение доли тепловой и других видов генерации. Для работы тепловой генерации, более 70% которой принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, в следующем году потребуется импортировать 4,2 млн тонн угля по ценам в диапазоне 90-110 долл. за тонну. При этом доля импорта составляет всего около 15%, тогда как более 80% составляет уголь собственной добычи.
Комментируя это решение, эксперт в сфере энергетики Андрей Герус заявил, что такое решение НКРЭКУ позволит энергохолдингу ДТЭК получить дополнительные 10 млрд грн.
Также Герус считает, что рост оптовой цены приведет к увеличению перекрестного субсидирования, при котором цены для населения искусственно занижены по сравнению с ценами для промышленных потребителей, для ликвидации которого придется повышать цены для населения в 2,5 раза.