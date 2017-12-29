Почем будет свет: эксперт прогнозирует повышение цен на электроэнергию для населения

Повышение Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оптовой рыночной цены на электроэнергию на 14,4% на 2018 год приведет к росту цен на электроэнергию для конечных потребителей – как для промышленности, так и для населения.

Читайте такжеМинэнергоугля ожидает роста экспорта электроэнергии на 60%

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Повышение оптовой рыночной цены на электроэнергию скорее всего приведет к поднятию тарифов как для промышленности, так и для населения», - сказал он.

По словам Омельченко, сейчас украинская энергетика очень зависима от цен на энергоносители (например, уголь) на мировом рынке, которые на сегодня также растут.

«Цены на электроэнергию привязаны к стоимости других энергоносителей. Страна не находится на каком-то острове. Другого способа, кроме как и нам поднимать тарифы – нет. Чудес не бывает», - добавил он.

Также Омельченко считает, что если НКРЭКУ выберет другой путь и все увеличение будет переложено только на промышленность, то это усилит и без того непростую долговую ситуацию на рынке электроэнергии и приведет к снижению инвестиционной привлекательности наших предприятий. Он также добавил, что в конечном итоге проблемы с оплатой высоких тарифов могут лечь на плечи государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря НКРЭКУ увеличила среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на 14,4% - до 1,562 грн за МВт-ч (без НДС).

По данным регулятора, причинами для поднятия оптовой цены стало снижение доли атомной генерации в энергобалансе 2018 года и увеличение доли тепловой и других видов генерации. Для работы тепловой генерации, более 70% которой принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, в следующем году потребуется импортировать 4,2 млн тонн угля по ценам в диапазоне 90-110 долл. за тонну. При этом доля импорта составляет всего около 15%, тогда как более 80% составляет уголь собственной добычи.

Комментируя это решение, эксперт в сфере энергетики Андрей Герус заявил, что такое решение НКРЭКУ позволит энергохолдингу ДТЭК получить дополнительные 10 млрд грн.

Также Герус считает, что рост оптовой цены приведет к увеличению перекрестного субсидирования, при котором цены для населения искусственно занижены по сравнению с ценами для промышленных потребителей, для ликвидации которого придется повышать цены для населения в 2,5 раза.