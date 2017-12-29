В Украину прибыли еще два судна с американским углем (фото)

В морской торговый порт «Южный» (Одесская область) из США прибыли два судна с углем для энергетического холдинга ДТЭК и ПАО «Центрэнерго».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «МТП «Южный», 26 и 28 декабря у причалов №6 и №5 госпредприятия ошвартовались балкеры OCEANUS и WOOLLOOMOOLLOO. Первый доставил 60,4 тыс. тонн угля для ДТЭК, второй – 73,4 тыс. тонн для ПАО «Центрэнерго».

Как отметили в порту, указанные два судна – последние в 2017 году балкеры с энергетическим углем. Работы по разгрузке проводятся по графику.

Как отметил руководитель порта Виталий Жуковский, в 2017 году объемы перевалки импортного энергетического угля в ГП «МТП «Южный» составили более 11% от общего грузооборота предприятия.

«С мая по декабрь в ГП обработано 18 судов типа Panamax. Это самый большой показатель в Украине. Сегодня уже ведутся переговоры относительно будущего сотрудничества с грузовладельцами в 2018 году. Согласуются объемы и графики поставок, а также готовятся проекты развития производственных площадок для наращивания обработки грузов», - отметил Жуковский.

Отмечается, что с мая госпредприятие разгрузило более 1 млн тонн энергетического угля для государственных и частных компаний, из которых 847 тыс. тонн – для энергохолдинга ДТЭК, 412,5 тыс. – для ПАО «Центрэнерго».

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.