Теперь Москве за газ не платит Беларусь?

Президент Беларуси Александр Лукашенко бойкотировал состоявшийся в Москве саммит ОДКБ. Более того, Минск объявил «нелегитимными» все принятые на нем решения, тем самым попытавшись поставить под сомнение законность подписания соглашения о Коллективных силах оперативного реагирования шестью остальными лидерами стран ОДКБ. Как сообщает в понедельник газета «Коммерсантъ» , в Кремле не собираются идти на компромиссы с белорусским руководством, а готовятся к жесткому противостоянию.

Уже в ближайшее время Москва может начать новую атаку на Минск. На этот раз — газовую. Еще в конце мая советник посольства России в Беларуси по экономическим вопросам Андрей Кузнецов заявил, что Беларусь расплачивается за российский газ не в полном объеме. «Цена на газ в первом квартале должна была составлять $210 за тысячу кубометров, однако оплата идет в пределах $150»,— заявил дипломат. В декабре 2008 года вопрос о цене на газ для Беларуси обсуждался Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенко, они условились, что цена будет рассчитываться по следующей формуле: среднеевропейская цена с понижающим коэффициентом 0,8 за вычетом транспортных расходов и экспортной пошлины.

Однако эта договоренность осталась устной. Это обстоятельство Россия может использовать как инструмент дополнительного давления на Минск, требуя исполнять условия контракта 2006 года и оплачивать поставки газа поквартально. Как сообщил вчера источник в «Газпроме», у монополии уже «имеются финансовые претензии к белорусской стороне в рамках действующего контракта» сообщает Газета.ру.