Фьючерсы на нефть упали до 72 долл.

Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX в пятницу колебались в районе 72 долларов за баррель, так как доллар США укрепился на фоне сохраняющихся опасений относительно мировой экономики и особенно – экономики еврозоны, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Ййоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 64 цента, или 0,9%, – до 72,04 доллара за баррель. За прошедшую неделю котировки фьючерсов на сырую нефть выросли на 3,60 доллара, или 5,3%.

Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE по итогам торгов упали на 87 центов – до 70,92 доллара за баррель.

Рост котировок фьючерсов на нефть выдохся после того, как длился на протяжении трех дней, поскольку доллар вырос, что сделало сырьевые товары менее привлекательными для инвесторов, стремящихся хеджировать валютные позиции.

За три дня, предшествовавших пятнице, котировки фьючерсов на нефть выросли на 4,59 доллара, или 6,7%, достигнув в четверг 72,68 доллара за баррель – самого высокого уровня с 20 октября прошлого года. Нефть подорожала на фоне надежд на близящееся восстановление мировой экономики, которое приведет к повышению спроса на нее, а также ввиду снижения запасов нефти в США. Запасы нефти в США за неделю 30 мая – 5 июня сократились более значительно, чем ожидалось (на 4,4 млн. баррелей).

Доллар укрепил свои позиции по отношению к евро в ходе торгов в пятницу после выхода данных, которые свидетельствовали о рекордном годовом сокращении промышленного производства в еврозоне в апреле.

Цены на нефть получили некоторую поддержку в ходе торгов в пятницу со стороны признаков роста промышленного производства в Китае, а также роста потребительского доверия в США.

Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошедшей неделе пересмотрело свой прогноз спроса на нефть в сторону повышения впервые с августа 2008 года. Хотя участники рынка позитивно отреагировали на эти данные, некоторые аналитики предупредили, что цены на нефть не оправданы текущими фундаментальными показателями, определяющими соотношение спроса и предложения нефти. В целом МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2009 году снизится на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, тогда как Организация стран-экспортеров нефти и Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США ожидают снижения спроса на нефть в этом году на 1,9-2%.

Котировки июльских фьючерсов на бензин RBOB снизились на 2,18 цента, или 1%, – до 2,0431 доллара за галлон. Котировки июльских фьючерсов на топочный мазут упали на 1,59 цента, или 0,9%, – до 1,8375 доллара за галлон.