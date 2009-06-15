В 10 областях возобновлено электроснабжение населенных пунктов

В десяти областях Украины возобновлено электроснабжение всех 243 обесточенных 13 июня в результате осложнения погодных условий населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 13 июня из-за дождя с градом, шквалистого ветра и срабатывания автоматики защиты линий электропередач в Черниговской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Житомирской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях были обесточены 243 населенных пункта.